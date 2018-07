Thomas Tuchel: "Cavani no ha mostrado interés en abandonar el PSG"

En conferencia de prensa, el entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, informó que el delantero de la selección de Uruguay, Edinson Cavani, no ha dado indicios de querer abandonar el club parisino.

"Creo que se va a quedar en el PSG. Nadie me ha comentado nada. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y no mostró interés en abandonar el equipo", detalló tras enfrentar al Atlético de Madrid por la International Champions Cup.

En referencia el cotejo que sostuvieron contra los 'Colchoneros', Tuchel confesó que el juego fue más que complicado debido a que el equipo empieza a tomar forma para afrontar la Ligue 1 y la UEFA Champions League.

"Fue complicado jugar este partido. La actuación en la segunda parte fue muy buena. El equipo está asentado y tuvimos un buen final. El Atlético es un club increíble. Tiene a un gran entrenador con una buena mentalidad. Sus jugadores son muy fuertes. Tienen opciones de pelear por la Champions, de llegar a la final y luchar por ella", finalizó.