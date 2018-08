La disyuntiva de Marcelo Bielsa con el idioma inglés [VIDEO]

En conferencia de prensa, el flamante entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, dejó la certeza que el idioma inglés no es su fuerte. No obstante, fiel a su pensamiento, ha anunciado su interés por mejorarlo.

"Me gustaría decir que mi inglés es malo, me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar, quiero mejorarlo. This is... quería decir eso", explicó.

El repentino cambio de aires para el entrenador argentino, al parecer, ha sido fatal para entablar comunicación. Tras haber radicado por más de tres años en Francia: dirigió al Olympique de Marsella y Lille; será la primera vez que dirija en Inglaterra.

Bielsa - de 63 años - tendrá la misión de llevar al equipo de los míticos jugadores como Rio Ferdinand, Harry Kewel, Mark Viduka a Primera División que, desde el 2010, le es equivo.

EL DATO

El archirrival del Leeds United es el Manchester United debido a la ubicación geográfica y a una guerra denominada "Guerra de las Rosas".