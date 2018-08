Joe Hart se va definitivamente del Manchester City

Joe Hart firmó su carta de despedida y deja de forma total el conjunto de Manchester City, hoy martes muy temprano estampó su compromiso en el contrato que lo unirá al conjunto de Burnley sin vuelta a 'Los Citizens'.

Con 31 años no entraba nuevamente en los planes del técnico español Josep Guardiola, abandonando así el 'cuadro celeste' de Manchester después de haber vivido dos préstamos en Torino - Serie A y West Ham United - Premier League. No habrá una tercera, porque se va de casa para siempre.

Será el número 20 en su nuevo equipo, no fue convocado al mundial de Rusia 2018 con la selección de Inglaterra y ahora verá un rumbo nuevo en su vida. Debido a que sale del Manchester City después de haber hecho carrera desde el año 2006, siendo interrumpida su trayectoria cuando llegó Guardiola.

El pase tiene aproximadamente 3,9 millones de euros, convirtiéndose en el segundo refuerzo en el Burnley junto con Ben Gibson defensor que llegó del Middlesbrough (valió 16,7 millones de euros).

Hart dejó unas palabras de adiós cuando se fue notificando su nuevo destino en la 'Liga Inglesa': "Ha sido una experiencia fantástica, he crecido mucho. Vine aquí a los 19 años y me voy a 31, es decir toda una vida. Acá hice una familia, conocí a mis amigos y ahora me toca decir adiós”, finalizó.

Joe Hart con Manchester City ganó: FA Cup, Premier League, Community Shield, y Copa de la Liga.