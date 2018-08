Boca Juniors recibe a Libertad por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores

Boca Juniors y Libertad chocarán este miércoles EN VIVO ONLINE vía Fox Sports en La Bombonera por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino quiere volver a ganar la competición sudamericana y tendrá que superar a los paraguayos en esta primera instancia.

Recordemos que Boca Juniors integró el Grupo 8 de la Copa Libertadores junto a Palmeiras, Junior de Barranquilla y Alianza Lima. Hasta la última fecha, su clasificación a la siguiente etapa estaba en peligro, pero goleó a los blanquiazules por 5-0 en casa y se metió a octavos de final.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron inscritos para la fase final de la Copa Libertadores

Libertad, por su parte, no tuvo problemas para seguir con vida en la Copa. Fue sorteado en el Grupo C junto con Atlético Tucumán, Peñarol y The Strongest. A pesar de ser un grupo "difícil", los paraguayos clasificaron como primeros de grupo con trece unidades.

Solo hay un antecedente entre ambos equipos. Ocurrió en los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2007. En el partido de ida, Boca Juniors igualó en casa a uno, pero en Paraguay se llevó el triunfo con un 2-0. Fue así que el global quedó 3-1 a favor de los argentinos y se metieron a las semifinales del torneo.

NO TE LO PIERDAS: Copa Libertadores: Fecha, hora y canal de los octavos de final

¿Cómo están los pronósticos? En la casa de apuestas Betsson, Boca Juniors es claro favorito para quedarse con el encuentro. La victoria del 'Xeneize' paga 1.40 por cada sol apostado, mientras que el triunfo de Libertad tiene una cuota de 8.00 por 1. El empate, algo que es menos probable que suceda, paga 4.30 por cada sol apostado.