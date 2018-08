Richarlyson fichaje de Everton: "Yerry Mina es un gran chico, pero mejor bailarín"

Richarlyson ex Fluminense, ha sido uno de los jugadores más importantes en la temporada pasada dentro del Watford, quitándole el puesto a nuestro compatriota peruano, André Carrillo, acoplándose muy rápido a la Premier League. Por eso cuando le llegó la posibilidad de irse al Everton no lo dudó aceptando automáticamente.

Pero muy aparte de las declaraciones que brindó temprano, hoy en su presentación se refirió al central colombiano que llegará en las próximas horas al Everton: "No habló con Yerry Mina cada día, pero hablamos como amigos. No le he hablado nunca sobre sus planes de futuro, ya que esto es para la gente que lleva las negociaciones". Detallando también cómo es que considera al defensor ex Barcelona.

"No sé nada de Yerry Mina. Es un gran jugador y un gran bailarín. Cuando jugaba en el Palmeiras, él siempre bailaba y siempre éramos buenos amigos fuera de los terrenos de juego", con este detalle desató las carcajadas de la sala explicando también que a él le gusta ese ritmo y se 'complementarán' en un futuro más cercano.

Yerry Mina se mantiene expectante dentro de su concentración personal, el futbolista ex Palmeiras no se encuentra entrenando con Barcelona, ya dejó de seguir al cuadro culé en Instagram y siente que su evolución como profesional depende mucho de cuánto juegue a sus cortos 23 años de edad.

EL DATO:

Barcelona pagó en total: 9 millones de euros fijos al Palmeiras por su traspaso a principio de este año.