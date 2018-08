Marcelo Bielsa explicó por qué no celebra los goles de su equipo [VIDEO]

Marcelo Bielsa, estratega argentino, dirige actualmente al Leeds United de la segunda división de la liga de Inglaterra. En la primera jornada, su club venció por 3-1, pero él se quedó sereno sin celebrar ni uno solo de los goles. ¿Por qué lo hace? En una entrevista para ESPN, el argentino dio la razón de ese accionar que a muchos le pareció increíble.

"Más que los goles, yo celebro las victorias", fueron las primeras palabras de Marcelo Bielsa. Sin duda alguna el argentino es reconocido como uno de los mejores directores técnicos del planeta. A pesar de que no le fue bien el curso pasado bajo el mando del Lille en Francia, para los jugadores siempre es grato tener a un entrenador como él.



"La celebración en el cargo que yo ocupo corresponden al área privada y no al área pública. Me parece que al área pública de la celebración le corresponde a los futbolistas y espectadores", dijo el entrenador del Leeds United. No caben dudas de que los espectadores esperan que los resultados sean positivos a final de temporada y consigan el ascenso a la Premier League.

Marcelo Bielsa debutó como entrenador dirigiendo a las arcas de Newell's Old Boys de Argentina en el año 1990. Esa temporada (1990/1991) sacó campeón de la Primera División a la 'lepra'. Al año siguiente logró el Campeonato Clausura y de inmediato se puso el buzo del Guadalajara de México. Sin embargo, no volvió a conseguir títulos hasta que volvió a Argentina.

Ocurrió en el 1998, cuando dirigía al Velez Sarsfield de la Primera División de Argentina y logró el Campeonato Clausura. Su travesía en Europa inició en ese mismo año cuando lo llamaron del Espanyol, pero solo dirigió seis encuentros debido a que le ofrecieron el cargo de seleccionador de Argentina. Aceptó y no regresó al viejo continente hasta el 2011, que inició en Athletic de Bilbao. Hoy, en Leeds United, puede seguir haciendo historia.

VIDEO (ESPN)