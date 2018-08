Vélez vs Racing: Desafortunada acción de Luis Abram en el gol de Lisandro López [VIDEO]

En Vélez Sarsfield, la presencia de Luis Abram es una constante desde inicios de año, cuando fichó por el equipo argentino. El defensor se ganó un puesto de titular en la zaga central gracias a sus buenas actuaciones, y eso también lo llevó a ser considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

La semana pasada se inició la nueva temporada 2018-19 en Argentina y el debut del jugador no pudo ser mejor. Abram anotó de cabeza ante Newell's Old Boys y luego recibió una dalta que generó el penal en la victoria por 2-0. Sin embargo, el destino no le sonrió la tarde de hoy.

Por la segunda fecha de la Superliga Argentina, 'El Fortín' debía enfrentar al complicado Racing Club. El defensor peruano tenía que hacerle frente al ataque conformado por Gustavo Bou, Ricardo Centurión y Lisandro López, pero a los 4 minutos tuvo una desafortunada acción.

NO TE LO PIERDAS: Tabla Acumulada del Descentralizado 2018: Así va la pelea por el descenso y los punteros

En un rápido ataque de 'La Academía', Lisandro López recibió el balón en el borde del área, enganchó hacia dentro y disparó de zurda. El portero Alexander Dominguez parecía llegar al balón, pero este se devió en Luis Abram a mitad de camino y, para su pesar se convirtió en gol.

De esa forma, Racing Club vencía por 1-0 Vélez Sarsfield por la Fecha 2 de la Superliga Argentina.