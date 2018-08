Contrato de Paolo Guerrero con Inter de Porto Alegre quedará suspendido hasta fines de abril

Dicen que persona prevenida vale por dos, en este caso sería club prevenido vale por dos. Se sabía y se esperaba que el Tribunal Federal de Suiza - el mismo ente que habilitó a Paolo Guerrero para que dispute la Copa del Mundo Rusia 2018 en junio del presente año - emita la resolución final acerca de la sanción que el delantero peruano recibió de parte del TAS.

Los directivos "colorados" eran conscientes respecto a la posibilidad - como también no - que la institución europea falle en contra del atacante nacional y lo obligue a cumplir los 8 meses restantes que quedaron en stand by, y por ello incluyeron una cláusula que 'blindaba' la operación con el ex atacante del Hamburgo.

Paolo Guerrero firmó por el cuadro 'rojo' hace unas pocas semanas por tres años, la exigencia que solicitaba al Flamengo para renovar, sin embargo, esta podría verse acortada si el Tribunal Federal de Suiza revocaba - como tal sucedió según la información de Globoesporte - la medida que lo benefició para llegar al Mundial.

Recién a fines de abril de 2019, Guerrero cumplirá con la pena severa de 14 meses impuesta por el TAS tras arrojar positivo al metabolito Benzoilecgonina, uno de los aditivos principales de la nomenclatura de la cocaína.

Aquel fatídico 5 de octubre de 2017 quedará en la retina de Paolo Guerrero, pues no solo lo marginó de jugar durante seis meses por la selección peruana - que disputaba el repechaje ante Nueva Zelanda - sino que también impidió que forme parte de la delegación de su entonces club, Flamengo, que se disputaba el Brasileirao.

Paolo Guerrero disputó su último encuentro el 29 de julio de 2018 en la victoria del Flamengo por 4-1 sobre el Sport Recife por el Brasileirao.