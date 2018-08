¡CLARO Y DIRECTO: Ronaldo no ve jugando a Neymar en el Real Madrid

Mientras era presentado como el nuevo 'fichaje' del Banco Santander, auspiciador de la próxima edición de la Champions League, Ronaldo Nazario se dio un tiempo para atender a los medios de prensa, en ese marco se refirió al equipo que vio su mejor versión: Real Madrid.

PUEDES VER: Con Cristiano y Neymar, así se ve un partido de Champions entre la Juventus y PSG en el FIFA 19 [VIDEO]

El 'Fenómeno' habló de los fichajes que llegaron esta temporada a la 'Casa Blanca' por lo que era imposible no opinar sobre el posible arribo de Neymar en un futuro. El 'Gordo' considera que todo fue una 'novela' de la prensa dado que nunca hubo una negociación directa.

"Es que no está claro todo lo que se ha dicho en los medios. Cuando habló alguien del Madrid no dejó claro el interés por Neymar. Todos los buenos jugadores pueden interesar y del resto, de 10 equipos, 9 te dirán que lo quieren pero de ahí a un traspaso o a una negociación, no lo veo. El fichaje de Neymar por el Madrid no es viable y no hubo negociación", sentenció el otrora delantero brasileño.

Además, Nazario da Lima aseguró que Neymar es incluso mucho mejor que Kylian Mbappé y que juntos le pueder dar muchas alegrías al PSG. Cuando fue consultado si la 'Joya' era lo más parecido a su juego Ronaldo prefirió evitar las comparaciones pues para él son 'odiosas'.

NO TE LO PIERDAS: ¿Indirecta al Real Madrid? Neymar aparece en los entrenamientos del Barcelona [FOTOS]

Como se recuerda Ronaldo, ganador del Balón de Oro dos veces en su carrera (1997 y 2002), nunca ganó una Champions League; sin embargo, asegura no tener nada que reprocharse por lo que esta temporada será imagen de la competencia a través de su auspiciador.