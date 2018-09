Insólita reacción de Jürgen Klopp ante el error de Alisson [VIDEO]

Tomar riesgos en el fútbol puede tener un resultado que no guste del todo debido al final alternativo o poco esperado a generarse. Esto sucedió con Alisson Becker la mañana de hoy en el partido entre Liverpool y Leicester por la Liga Inglésa.

Pero el entrenador de 'Los Reds' tiene claro que son situaciones netamente fortuitas y eso no va quitarle la calidad de portero al brasileño recientemente contratado del fútbol italiano. Por eso defendió con mucho énfasis la acción que percibió desde su zona técnica.

"Eso no es demasiado bueno para un entrenador de equipo. Si funciona entonces es genial, pero esta vez no fue tan agradable. Alisson es obviamente un portero que puede jugar al fútbol, ​​lo cual es bueno. Tiene la suficiente confianza para hacerlo. No lo hizo por presumir, lo hizo para resolver la situación".

NO TE LO PIERDAS: Alisson y el grosero error que cometió y hasta lo comparan con Karius [VIDEO]

Así mismo, Jürgen Klopp explicó cómo es que atendió el momento para no explotar un error forzado por el rival. Detallando que él intentó ayudar desde su posición algo lejana: "¡Solo despeja la pelota en el lanzamiento!", con un gesto de sus manos hacia el área rival.

EL DATO:

Alisson Becker le costó aproximadamente 72,5 millones de euros al Liverpool.