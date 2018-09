Perú vs Holanda: Wesley Sneijder deja un mensaje emotivo previo a su despedida [VIDEO]

Cuando el fútbol deje de ver a Wesley Sneijder será una tremenda baja para el ambiente internacional que disfruta del buen fútbol, 'El Cerebro' lo sabe muy bien y por eso es recíproco con la gente que siempre lo apoyó, el ex Ajax de Ámsterdam afloró sus sentimientos.

El volante que supo triunfar en diversos clubes de Europa está a poco de retirarse como jugador seleccionado de Holanda a nivel profesional, por eso en la previa al partido frente a nuestra Selección Peruana dejó un grato mensaje lleno de sentimiento.

“El 6 voy a jugar mi último partido para el equipo nacional holandés. ¡Pasé años jugando para mi país! Soy un hombre muy agradecido. Este no será el final de mi carrera futbolística. ¡Todavía soy fuerte y tengo hambre para jugar mi juego favorito en el mundo!”, explicó en sus cuentas personales de redes sociales.

Un profesional a carta cabal que creció en el Real Madrid de forma inmediata, ganó todo en Inter de Milán y con su Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010 la descosió totalmente. Siendo uno de los grandes señalados para ganar aquel balón de oro, pero lo ganó Lionel Messi de forma poco explicable.

EL DATO:

Wesley Sneijder mantiene el récord de partidos como jugador holandés en su selección: 133 participaciones como internacional.

The 6th I’ll play my last match for the Dutch National team. I had great years playing for my country! I’m a very thankful man. This will not be the end of my soccer career. I’m still strong and hungry to play my favorite game in the world! ⚽️ pic.twitter.com/ToSo9Vkwk4