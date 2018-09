Selección de Dinamarca se niega a jugar sus partidos de la UEFA Nations League

Momentos de tensión pasan la selección de Dinamarca y la Unión Danesa de Fútbol. El conflicto se debe a la negociación que hubo entre el sindicato de jugadores por realizar un nuevo contrato por los derechos comerciales de la DBU.

De esta manera, su participación en la Liga de Naciones de la UEFA se verá afectada, puesto que los jugadores citados para los encuentros frente a Gales y Eslovaquia ya retornaron a sus respectivos clubes debido a que la federación anuló su convocatoria.

La máxima estrella de dicha selección, Christian Eriksen, salió al frente a comunicar lo siguiente: “Los jugadores queríamos seguir negociando y fue la DBU la que no quiso. Quisimos prolongar el actual acuerdo y jugar en condiciones serias, pero volvió a decir que no. No se trata de dinero, sino de derechos”.

Ante un posible castigo, se presentaría una nueva lista integrada solo por futbolistas de la Superliga del país nórdico, pues anteriormente se recibió un castigo económico de 400 mil euros por un fallo del Tribunal de Arbitraje por diferencias de interpretación.

EL DATO:

La Nations League es el nuevo torneo creado por la UEFA con el fin de eliminar los amistosos entre las selecciones pertenecientes a dicho ente.