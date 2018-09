José Pekerman estalló contra prensa colombiana: "Le han hecho mucho daño a la selección”

Luego de confirmar que ya no será más director técnico de Colombia, José Pekerman mostró su incomodidad ante la prensa de dicho país y declaró que decidió no renovar por netamente por motivos personales.

"No hubo desacuerdos. No hubo ningún tipo de condicionamientos. Le han hecho mucho daño a la Selección. Ojalá todos se unan. Apoyen a la Selección desde el lugar que esté", agregó el también exentrenador de la Selección Argentina.

Asimismo negó rotundamente las versiones que aseguraban que él negociaba con otras asociaciones y se expresó de la siguiente manera: "Yo no me ofrezco a ningún lado. Espero que se acabe mi contrato, no empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente no atiende a nadie, porque le corto la mano. Cómo pensar en qué voy a hacer si yo no duermo desde que se acabó el Mundial. En este proceso perdí a mi madre, no pude estar. Casi no puedo continuar y siempre el compromiso está primero".

Finalmente, se mostró muy decepcionado por todo lo que se había especulado : "La cantidad de mentiras y barbaridades que se dijeron de mí… pocos países hacen eso. Es una decepción muy grande"