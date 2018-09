Marcelo habló sobre una posible salida del Real Madrid

Marcelo está seguro de lo que hará en el futuro, pero en las últimas semanas -y más desde la salida de Cristiano Ronaldo- se ha ido hablando de una salida del brasileño del Real Madrid para seguir su carrera como futbolista profesional en la Juventus. Sobre ese tema habló el defensor sudamericano.

"Es un tema que no hay que dar énfasis. Estoy muy contento en el Madrid, es mi casa, tengo muchos años de contrato y soy muy feliz aquí. Es el mejor club del mundo y yo quiero siempre jugar en el mejor del mundo. Desde que vine siempre hay rumores y es difícil tener que demostrar que quiero estar, que puedo jugar en el Madrid, siempre doy el máximo", fueron las primeras palabras de Marcelo al respecto.

Además, también dijo que seguirá trabajando con responsabilidad, ya que su prioridad es seguir ganando títulos con la camiseta del Real Madrid. "Yo sigo haciendo mi trabajo como he dicho, todas las temporadas demuestro lo que soy, disfruto de jugar aquí, del vestuario. Dejo todo en el campo, hago todo lo posible para hacer feliz a la afición. La edad llega para todos, pero te tiene que cuidar. Quiero jugar muchos años en el Madrid y me cuidaré mucho más de lo que me cuidé con 18, y luego ya vendrán otros laterales".

"Tengo mi cabeza muy tranquila, quiero seguir jugando y no estoy tan mayor. Mucha gente se esconde detrás de las redes sociales para decir tonterías y crean cosas que no hay. Hay muchas cosas que he visto que son tonterías, pero estoy ilusionado como Vinícius, como si tuviera 18 años, me quedo aquí hasta el final", sentenció Marcelo.

Con estas declaraciones se puede entender que se quedará por mucho tiempo en el Real Madrid y su salida de la 'Casa Blanca' es prácticamente imposible. Juventus sí lo quiere, pero el brasileño desea terminar su carrera como profesional vistiendo la camiseta merengue. Sin embargo, la decisión final la tendrá el presidente del cuadro español.