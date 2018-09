Jugador de la Premier Legue es acusado de violar menor de edad

Por temas legales y mantener en reserva su identidad hasta que termine el juicio, no se revelará el nombre del futbolista que milita en la Premier League, quien es acusado de violar a una menor de edad en Nimes – Francia en julio de 2012. El deportista habría mentido a la policía sobre si había mantenido relaciones con la menor, para no "decepcionar a su novia", señala el diario británico The Telegraph.

Según la misma fuente, el futbolista de 23 años, junto a su primero de 25 años, se encuentran en la espera del juicio final. Ambos sujetos son sindicados por participación de violación a la menor de edad que en ese entonces tenía 15 años.

La víctima alega que fue forzada sexualmente por los sujetos mencionados, agregando que se le suministró bebidas alcoholicas para que estuviese ‘más interesada en el sexo’. La familia de la joven señala que en cuando sucedieron los hechos encontraron a la menor llorando y al mismo tiempo describiendo a sus atacantes como ‘pretenciosos y bastardos.

La defensa de los acusados señalan que tenían el consentimiento sexual de la chica. Ahora mismo la carrera del jugador de la Premier League no se ve afectada, pero si tiene que estar en constante contacto con sus abogados y detectives en Francia.