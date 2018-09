Lionel Messi aparece en el once ideal de la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League

El astro argentino Lionel Messi sigue recibiendo elogios al haber anotado tres goles ante el PSV Eindhoven en la primera jornada de la Champions League. Esta vez, el crack del Barcelona fue elegido en el once ideal de la fecha por la UEFA.

'Lio' fue una verdadera pesadilla para la defensa holandesa y apareció a los 31 minutos del primer tiempo para batir la valla del arquero Zoet de un soberbio tiro libre y marcar el primer gol del partido para los azulgranas en la presente edición de la Champions.

En la lista aparecen también cuatro jugadores de la Juventus de Italia. A pesar de quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Cristiano Ronaldo, el conjunto italiano venció como visitante al Valencia. Los destacados fueron Pjanic, Joao Cancelo, Bonucci y el arquero Szczesny.

Completan el once Marcelo del Real Madrid, Nicolás Tagliafico del Ajax, David Alaba del Bayern Múnich, Paul Pogba del Manchester United, Vlasic del CSKA de Rusia y Krmencik del Viktoria Pilsen de la República Checa.

Lionel Messi enfrentará en la segunda fecha de la Champions League al Tottenham en Inglaterra. El cuadro inglés viene de caer ante el Inter de Milán por 2-1 en Italia, por lo que saldrá por la victoria si quiere seguir soñando con pasar a la siguiente ronda del certamen europeo.

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ⚽️👊



