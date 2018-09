MisterChip envía emotivo mensaje tras triunfo de la hinchada peruana en The Best 2018

Este lunes la FIFA reveló que la hinchada peruana que se trasladó hasta Rusia para alentar a la Selección durante el Mundial se llevó el premio a la mejor afición en The Best, al tener una mayor cantidad de votos. Ante ello, el estadístico español MisterChip envió un emotivo mensaje.



Desde su cuenta en Twitter, Mister Chip aseguró que "no tenía ni la más mínima duda" de que la hinchada peruana iba a ganar dicho premio.

"Lo comprobé in situ. No tenía ni la más mínima duda. Jamás vi semejante pasión apoyando a una selección. ENHORABUENA PERÚ!!!! 🇵🇪🇵🇪🇵🇪", publicó MisterChip

Lo comprobé in situ. No tenía ni la más mínima duda. Jamás vi semejante pasión apoyando a una selección. ENHORABUENA PERÚ!!!! 🇵🇪🇵🇪🇵🇪 pic.twitter.com/w3KxGS3V6f — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 24 de septiembre de 2018

Es importante señalar que la hinchada peruana se impuso por encima del solitario aficionado chileno y también de las hinchadas de Japón y Senegal en The Best 2018.

Cabe recordar que en Rusia hubo casi 40 mil hinchas peruanos alentando a la Selección Peruana.