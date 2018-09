The Worst: Los 'premios' a los peores jugadores de la temporada

Tras haberse realizado una nueva edición del premio 'The Best', en donde Luka Modric fue el gran ganador de la noche, el diario español 'Marca' realizó una parodia a dicho evento, pero esta vez 'premiaron' a los peores jugadores de la temporada pasada.

Los premios 'The Worst',como así lo denominaron, tuvo varios reconocimientos. En primer lugar, en el peor entrenador de la temporada, el ex técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, se llevó este galardón con una amplia diferencia. Lo sucedido con la 'Albiceleste' en la Copa del Mundo fue el detonante.

En el arco tampoco hubo discusión, pues Loris Karius, defendiendo a Liverpool, fue el claro ganador gracias a su destacada actuación, no por lo bueno, en la final de la Champions League frente al Real Madrid. Esa noche, el portero alemán se catapultó a la fama con sus dos errores que le costaron perder el trofeo internacional.

El resto de la columna vertebral del equipo lo conforman: Como defensa, Victor Lindelöf, del Manchester United, mientras que el cerebro del equipo es Wesley Sneijder, como peor mediocampista. Finalmente, el encargado de los goles fue Alexis Sánchez como peor delantero.

Al igual que en 'The Best' también se eligió al peor once que a los ya mencionados se les suman: Leonardo Bonucci, Benedikt Höwedes, Paulo Enrique Ganso, Tiémoué Bakayoko, Mesut Ozil, Kelechi Iheanacho y Luciano Vietto.