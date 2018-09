Jordan Pickford renovó 6 años más con el Everton

Luego de una sobresaliente campaña en el Mundial de Rusia, el golero de Inglaterra Jordan Pickford, se convirtió en una de las joyas más deseadas por los mejores clubes del mundo, sin embargo, se quedó en el Everton, club con en el que acaba de renovar por seis años más.

De esta forma, el club inglés se asegura la ficha del jugador hasta el 2024, salvo que decidan venderlo, por una supuesta millonaria oferta

@JPickford1 has signed a new six-year contract with #EFC!



