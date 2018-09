River Plate vs Lanús EN VIVO vía TNT Sports: horarios, canales TV, transmisión y formaciones por fecha 7 de Superliga Argentina

River Plate y Lanús chocará este viernes 28 de octubre (7.15 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía TNT Sports, transmisión de forma exclusiva para Argentina) en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, conocido popularmente como La Fortaleza, por la séptima fecha de la Superliga de Argentina.

Tras derrotar (2-0) a Boca Juniors en el clásico en La Bombonera, River Plate se puso a seis puntos del líder Racing y, ahora, necesita sumar nuevamente "de a tres" frente a Lanús para seguir al asecho de la punta. El entrenador Marcelo Gallardo dará descanso a Jonatan Maidana y Lucas Pratto pues también está en la agenda el partido de vuelta frente al Independiente de Avellaneda por la Copa Libertadores a jugar el martes 2 de octubre en el Monumental de Núñez.

Por esta razón, se cree que River Plate hará rotaciones en los dos tiempos frente a Lanús. Si las cosas se complican, los habituales titulares entrarán para trata de remediar la situación que se esté dando en La Fortaleza. De lo contrario, se mantendrá el once inicial con algunas variantes sobre el final.

En tanto, Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández no forman parte de los citados, ya que ambos se encuentran recuperando de sus respectivas lesiones. Se espera que sean utilizados en River Plate para el choque dicho frente a Independiente.

River Plate marcha en la quinta posición de la Superliga de Argentina con 10 unidades; mientras que Lanús es penúltimo con 2 salidas.

HORARIOS: RIVER PLATE VS. LANÚS

Perú: 7.15 p.m.

Argentina: 9.15 p.m.

Colombia: 7.15 p.m.

Chile: 9.15 p.m.

Uruguay: 9.15 p.m.

Paraguay: 9.15 p.m.

Brasil: 10.15 p.m.

Estados Unidos: 7.15 p.m.

México: 7.15 p.m.

Ecuador: 7.15 p.m.

España: 2.15 a.m. (sábado 29 de septiembre)

Italia: 2.15 a.m. (sábado 29 de septiembre)

Francia: 2.15 a.m. (sábado 29 de septiembre)

Alemania: 2.15 a.m. (sábado 29 de septiembre)

Portugal: 2.15 a.m. (sábado 29 de septiembre)

CANALES TV: RIVER PLATE VS. LANÚS

Argentina: TNT Sports.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Australia: beIN Sports Connect y beIN SPORTS 3.

Portugal: Sport TV1.

¿CÓMO VER RIVER PLATE VS LANÚS EN TELEVISIÓN POR CABLE DE ARGENTINA?

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV, en el 502.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603.

TNT EN VIVO: RIVER PLATE VS. LANÚS

Cablevisión: Canal 46 y Canal 305.

Telecentro: Canal 404.

DirecTV Argentina: Canal 502.

TNT SPORTS EN VIVO: RIVER PLATE VS. LANÚS

Cablevisión: Canal 124.

Telecentro: Canal 112.

DirecTV: Canal 603.

ALINEACIONES PROBABLES: RIVER PLATE VS. LANÚS

LANÚS: Ibáñez; Gómez, García Guerreño, Torsiglieri, Pasquini; Di Plácido, Belmonte, Maciel, Lautaro Acosta; De La Vega y Ribas.

Entrenador: Luis Zubeldía.

RIVER PLATE: Franco Armani; Jorge Moreira, Luciano Lollo (o Lucas Martínez Quarta), Javier Pinola (o Lucas Martínez Quarta), Camilo Mayada; Nicolás De la Cruz, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Cristian Ferreira; Ignacio Scocco y Rodrigo Mora (o Lucas Pratto).

Entrenador: Marcelo Gallardo.