José Mourinho liquida al chileno Alexis Sánchez y le dice 'fracaso de 500 mil libras' [VIDEO]

La prensa inglesa está viéndose con las novedades más alucinantes sobre la interna del Manchester United, José Mourinho viene con una relación desgasta con el plantel que 'en teoría comanda', así es como la afirmación de una relación rota entre técnico y pupilos está más que clara.

Pero The Sun, un rotativo de cultura británica fue un paso adelante y brindó detalles que saltan a la vista para cualquiera, según cuentan los periodistas de ese diario 'The Special One' fue demasiado frontal: "Mourinho recrimina a Sánchez por su bajo nivel a principios de semana en una charla delante de todo el plantel".

Esta información fue respaldada por parte del Daily Star, otro medio informativo impreso de Inglaterra: "Alexis Sánchez será vendido después de no ser considerado en el duelo con de West Ham, Mourinho finalmente perdió la paciencia con el delantero y lo enviará fuera de Old Trafford tan pronto como encuentre un comprador", un clara referencia al pésimo momento del delantero chileno.

Además el técnico portugués fue criticado por el mítico defensor del Manchester United como Rio Ferdinand, quien aprobó su llegada pero hoy parece no estar conforme con su trabajo: "Creo que ahora se deben tomar algunas decisiones importantes". Y añadía: "La directiva y los responsables del club, personas como (el vicepresidente ejecutivo) Ed Woodward, están teniendo conversaciones a ese nivel para decidir qué hacen".

EL DATO:

José Mourinho firmó en 2015 por 3 temporadas en Manchester United, con opción a renovarlo por un cuarto año.