Erik Lamela: "A mi viejo le debía llevar la camiseta de Messi, si no me dejaba de hablar"

Erik Lamela señaló una anécdota fantástica y conceptos del partido, después de haber perdido frente a Barcelona por UEFA - Champions Legue, sobresaliendo en demasía el padre de 'Coco' quien le pidió la camiseta de Leo' a su hijo. Esto causó algunas carcajadas en el fondo de los periodistas pero él lo dijo con mucha seriedad, sin titubear.

“Mi padre siempre me pide su camiseta. Si no la conseguía me mataba. Intercambié unas palabras con él porque no nos veíamos desde hacía tiempo. Me hace feliz verle", explicó como apertura de charla ante las recurrente preguntas sobre Lionel Messi, no esquivó ninguna cuestión sobre 'Lionel Andrés', pero se mandó con tamaña revelación.

Aunque no terminan ganando el cotejo, se queda con haber enfrentado a 'La Pulga' dentro del campo y verlo correr es casi un sueño: "Fue increíble lo que hizo esta noche, no tengo palabras. En cada partido muestra su clase y es por este motivo por el que es el mejor del mundo y todos lo sabemos”, comentó el ex volante de River Plate.

Sin embargo, como futbolista de Tottenham debió hablar del partido y expresó el análisis: “El partido ha sido muy difícil porque tenemos jugadores muy buenos en frente. Movieron mucho el balón y corrimos muchísimo durante la primera mitad. Habíamos trabajado mucho físicamente, pero en la segunda parte también empujamos. Necesitamos intentar mejorar si queremos conseguir cosas en el futuro”.

EL DATO:

Erik Lamela costó 30 millones en el Tottenham, llegó desde AS Roma.