Diego Armando Maradona: "Le pido perdón a Dios por haberlo put... cuando se llevó a mis papás" [VIDEO]

Diego Armando Maradona es una leyenda viviente no solo en el fútbol sino también por los pasajes que nos pudo brindar durante estos 57 años. Las excentricidades que mostró el ex astro argentino en su vida privada sirven para tomarlo como ejemplo a seguir como también para evitarlo, no obstante, todos coinciden que Maradona vivió a su estilo, con esa misma rebeldía que lo llevó a nacer el 30 de octubre de 1960 y que lo catapultó a ser considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

En una entrevista a Infobae, Maradona mostró su lado más humano. Expresó que vive uno de los mejores momentos de su vida pero sería más completo si tuviera a sus padres junto a él. No obstante, dejó entrever que ha aprendido de los errores que cometió en el pasado.

"Estoy muy bien, estoy pasando el mejor momento de mi vida. Sacando que no están mis dos 'viejitos', pero la estamos remando con mis hermanas. Me encantaría poder ver a Dieguito Fernando y a Benjamín, pero cuando hay estos entuertos que se entornan en juicios me parece que ya no se puede pedir más nada. Si me muero mañana y no lo veo a Benjamín me va a doler en el corazón, pero estoy muy firme, muy acorazado, no me entran las balas".

Tras ser consultado si tuviera la posibilidad de cambiar algo, el ex futbolista del Nápoli y Barcelona señaló que dejaría todo intacto.

"Le diría por favor Barba no me saques nada de lo malo que hice ni de nada de lo bueno que hice. Por favor, dejáme ser quién soy. Sí, creo en Dios. Y es que lo putié cuando se llevó a mi viejita y a mi viejito. Lo reputié, lo recontra putié y hoy le pido perdón, y valoro todo lo que está en la tierra a lado mio con amor y mis dos viejitos están descansando bien en paz".

Finalmente, dejó dos enigmáticas frases que se sumará a las muchas que ya pudo acuñar. También recordó el doping que sufrió en la liga Italiana y de su pelea para con la FIFA.

"Dios tiene hijos que quiere más a unos que a otros. Yo soy uno de los que más quiere. Por eso me da tantas alegrías. Diego Armando Maradona es un hombre que no cagó a nadie, que al contrario, si puedo ayudo al que puedo. Yo, hace 30 años, me pelee con la FIFA y se me amontonaron los jugadores. Cuando me dio el doping en Italia me quedé solo, pero seguí peleando contra la FIFA y les gané a la FIFA, pero cuando quisieron volver los demás les dijo 'no, yo pelee solo y la gané solo'. Me gustaría que me recuerden como el mejor diez del fútbol argentino, concluyó.

EL DATO

Diego Armando Maradona fue el quinto hijo y el primer varón del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco. Formó parte de los 'Cebollitas' nombre del equipo de la clase 1960, creada por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 1973 y 1974. Fue fichado a los 14 años por Argentinos Juniors.