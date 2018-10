Fernando Signorini: "Que Lionel Messi no juegue más con la Selección Argentina"

Lionel Messi sufre cada vez que juega para la Selección de Argentina. A pesar de que lo seguirán teniendo en cuenta por algunos años más en la 'albiceleste', varios personajes ya salieron a hablar y decirle al astro del Barcelona que deje de jugar para el combinado argentino. Esto debido a que consideran que siempre es el centro de las críticas cada que pierden o juegan mal un encuentro. Fernando Signorini, ex preparador físico de la Selección, cree que el '10' no debería seguir en el equipo nacional.

"Estoy de acuerdo con Diego (Maradona). Lo único que logra Messi cuando viene a Argentina son estas críticas despiadadas, que lo traten de pecho frío, que no siente la camiseta y que no es Maradona. Es Messi y es un jugador excepcional", fueron las primeras palabras de Signorini a 'Somos Télam'. El preparador físico conoce desde muy pequeño a Messi y sabe la calidad de jugador que es y por esa razón le ha querido dejar un mensaje diciéndole que deje a la Selección.

"Yo prefiero hacer silencio cuando lo critican porque no alcanzan a comprender que es un jugador excepcional. Lo único que deseo es que no juegue más para la Selección Argentina, así no se seguirá enfrentando a ese maltrato sanguinario", reveló. Así como en el Barcelona, Messi es figura en Argentina. Es por esa razón que el técnico interino Scaloni seguirá llamándolo a partir del 2019, intentarán convencerle que se quede y sobre eso también tuvo unas palabras Signorini.

"Cuando pase el tiempo y se sepa quien esté a cargo, tratarán de convencerlo, pero no para disfrutar de su juego sino porque el negocio se cae. La Selección Argentina sin Messi vale muchísimo menos, por eso lo van a querer convencer", fueron las últimas palabras que tuvo el ex preparador físico de la 'albiceleste' para el medio antes mencionado. ¿Seguirá Lionel Messi defendiendo los colores de su país? Se acerca la Copa América y luego las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022...