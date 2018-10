¡Busca su corona! Neymar entrena con Brasil en medio de su falta de protagonismo en PSG

Neymar ríe por no llorar. El astro de la Selección de Brasil no la pasa bien en el PSG y esta vez no se trata de alguna lesión o tema extradeportivo. “Ney” viene sosteniendo un gran nivel; sin embargo, no está teniendo el protagonismo que esperaba.

El delantero viene siendo opacado por la explosión Kylian Mbappé, al mismo estilo que alguna vez le ocurrió con Lionel Messi en el Barcelona, hecho que terminó desencadenando su salida. Recordemos que, en las 4 temporadas que “Ney” defendió al Barza, anotó un total de 105 goles; mientras que Messi, en el mismo lapso, anotó 194 opacándolo por completo.

Posteriormente, PSG le ofreció un proyecto en donde sería la estrella, pero para su mala suerte, coincidió con la llegada de Mbappé. Aunque en la primera temporada en París, Neymar marcó 30 goles y la “Joya” 21, la presente campaña ha sido de mucha explosión para el joven delantero.

En el último duelo en la Ligue 1, igualó los 8 goles de “Ney” en el torneo, gracias a un “Póker” en donde el “10” solo tuvo que aplaudir.

En medio de este escenario, Neymar entrena con Brasil con miras a los amistosos frente a Arabia Saudita el viernes y ante Argentina el lunes, aunque su mente está en otra frecuencia.•