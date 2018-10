Lucas Hernández confesó que el Real Madrid estuvo muy cerca de ficharlo

Lucas Hernández, lateral izquierdo de Atlético Madrid que está jugando al lado de Diego Godín en la zaga central, confesó en una entrevista para 'RMC' que estuvo muy cerca de dejar a los 'colchoneros' y probar suerte en el Real Madrid, tal como lo hizo su hermano Theo. Finalmente siguió a su corazón y decidió quedarse bajo las órdenes de Diego Simeone en el cuadro que juega de local en el Wanda Metropolitano.

"Mi agente me informó un poco y en el momento que me dijo que el Madrid estaba interesado le comenté que no podía hace eso. La verdad es que no la escuché mucho. Estaba al 100% con el Atlético y acababa de renovar", fueron las primeras palabras de Lucas Hernández, campeón del mundo con Francia en el Mundial Rusia 2018, al momento en que le preguntaron acerca de un acercamiento con el Real Madrid.

El Atlético Madrid es el club de sus amores y lo ha dicho en varias ocasiones. Esa es una de las principales razones por las que el defensor francés decidió seguir varias temporadas más en el cuadro 'colchonero'. "Madrid es mi cuidad, el Atlético es mi club, el que me ha dado todo. Soy una persona honesta y no podía irme al Madrid".

Cabe precisar que hace unos meses se conoció gracias a 'El Confidencial' que el Real Madrid le había puesto sobre la mesa al Atlético Madrid una oferta al rededor de 80 millones de euros por Lucas Hernández. Finalmente, el defensor dijo que quiere quedarse mucho tiempo en el 'Atleti'. "Espero estar mucho tiempo en el Atlético, pero bueno, sabes que el fútbol va muy rápido. Si llegara una oferta que fuera irrechazable...", dijo.