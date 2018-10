Xavi Hernández: "Messi volverá a la Selección argentina porque es una bestia competitiva"

Pese a que es incierta la vuelta de Lionel Messi a la Selección argentina, hay quienes aseguran que su retorno es solo cuestión de tiempo; uno de ellos es Xavi Hernández.

Su excompañero en el Barcelona sostiene que la 'Pulga' siempre quiere competir en todos los torneos por lo que su ausencia es solamente un descanso.

"Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Él también necesita un tiempo para reflexionar, para descansar, y al final es una decisión suya y del entrenador actual. Es el mejor jugador del mundo y yo creo que de la historia, y es quien tiene la última palabra, yo creo que sí, que tarde o temprano querrá volver a la selección porque es una persona muy competitiva, es una bestia competitiva y va a querer tratar de ganar con la argentina. Él va a volver", aseguró el hoy futbolista del el Al-Sadd SC en entrevista con el programa radial español Super Deportivo de Villa Trinidad.

Asimismo, el volante catalán defendió tanto a Messi como los otros futbolistas argentinos, criticados por la cantidad de años que lleva a la albiceleste sin ganar un título (el último fue la Copa América de 1993).

"Me parece muy injusto, no solo a Leo, muchas veces a todos los futbolistas argentinos. Evidentemente no es fácil jugar en un equipo de un país que tiene urgencias, que no se gana un título importante desde hace muchos años, y hay una historia detrás, en la Argentina que pesa, y es la era Diego Armando Maradona, que pesa muchísimo tener una figura que fue y es muy popular en Argentina. Antes hablaba de la variable confianza, que es muy importante, ahora los futbolistas argentinos no la tienen cuando van a la selección, es muy difícil tratar de hacerlo bien en la selección argentina, ya seas Messi o cualquier otro futbolista. Ellos tienen que tratar de ser fuertes mentalmente, tratar de encontrar ese éxito que no es fácil, como nosotros los hicimos en 2008 en la Eurocopa con España y tratar de sacarse esa piedra de encima, esos años, esa historia del fútbol argentino que pesa muchísimo y cuesta venir cuando tienes tanta urgencia", agregó Xavi Hernández.

Asimismo, el ídolo de Cataluña asegura que Lionel Messi estará vigente por varios años, porque es un jugador que se reinventa.

"Seguro que nos va a seguir sorprendiendo porque siempre tiene cosas nuevas, porque domina todas las facetas del juego, es capaz de hacerte una jugada de gol él solo, un pase entre líneas, driblarse a tres o cuatro él solo, es un jugador estratosférico y lo vemos partido a partido, ha cumplido 14 años en el Barça esta semana, vamos a disfrutar de él, tiene todavía 31 años, yo con 34, 35 años me sentía muy bien todavía para jugar al fútbol de élite, así que le quedan muchos años de disfrute del fútbol de élite y a nosotros para verlo", contó.

EL DATO

Xavi Hernández militó 17 temporadas en el primer equipo del Barcelona (entre 1999 y 2015).