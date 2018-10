Inter vs Milan EN VIVO: Derby della Madonnina por la fecha 9 de la Serie A

Inter de Milán y AC Milan se verán las caras este domingo 21 de noviembre en el denominado ‘Derby della Madonnina’ por la novena jornada de la Serie A. La transmisión del partido será EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de la 1.30 p.m. (hora peruana) por señales de Rai y Serie A Pass, y las incidencias a través de Libero.pe.

El cuadro entrenado por Gennaro Gattuso suma dos victorias consecutivas en la liga italiana y desea seguir por el mismo camino para salir de la mitad de la tabla. El técnico ‘rossonero’ está en racha, ya que no pierde un partido hace ocho fechas y además tendrá a su disposición a todas sus figuras; por lo que Gonzalo Higuaín, Suso y Calhanoglu irán desde el arranque.

Sin embargo, el popular ‘Rino’ dejó entrever en la conferencia de prensa previo al encuentro que había dos jugadores que tenían molestias en los tobillos, pero no dijo quiénes. Los únicos que no podrán disputar el derbi de la ciudad de Milán son Andrea Conti e Ivan Strinić, bajas desde el comienzo de la temporada.

"El Inter es un equipo fuerte, no debemos cometer errores ni tener miedo. Debemos respetar al Inter y jugar como sabemos. Hay que estar atentos a los balones detenidos, a los movimientos de Icardi y Perisic”, manifestó Gattuso.

