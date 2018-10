“Les deseo buena suerte en su intento por fichar a Neymar”

“Les deseo buena suerte” señaló Marquinhos ante las preguntas si Neymar volverá a Barcelona en enero o finalmente terminará fichando por el Real Madrid. El central brasileño no tuvo reparos en aclarar el futuro de su amigo y compañero de equipo del PSG y la selección de Brasil.

“Deseo buena suerte al Real Madrid y al Barcelona en el intento de sacar a Neymar de aquí. Creo que ambos van a tener una gran preocupación después” puntualizó Marquinhos para luego agregar “No veo ningún motivo por el cual deba salir. Él está bien aquí, es feliz y la gente lo ve dentro del campo. Hasta él mismo lo negó en redes sociales. No puedo hablar por él, pregunten ustedes”.

Los comentarios de Marquinhos sobre Neymar llegan después que la prensa española reveló que el brasileño quiere volver al Barcelona y que incluso pagará los 222 millones al PSG por el pase de la estrella de Brasil.

"Me hubiera gustado ser Superman, pero no puedo estar en dos sitios en el mismo momento. No me puedo teletransportar", señaló Neymar hace unos días con un video con las portadas de los medios españoles que anunciaban su vuelta al Camp Nou.

DATO:

Neymar no participó ayer de la goleada del PSG sobre Amiens por la Liga francesa, pero será titular ante Napoli por la Champions League.