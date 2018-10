Revisa las cuotas de Betsson para los partidos de este miércoles en la Champions League

La tercera jornada de la Champions League continúa este miércoles con vibrantes partidos que podrían hacerte ganar mucho dinero si aciertas el resultado. El partido de la fecha lo protagonizan Barcelona e Inter de Milán en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana es favorito para vencer a los 'neroazzurros', sin embargo, si crees que el cuadro italiano puede dar el golpe en Cataluña puede dar el golpe ganarías hasta siete veces el monto que invertiste.

Otro partido destacado es el PSG ante el Napoli, con el equipo parisino respaldado por los pronósticos de las principales casas de apuesta como Betsson.

El encuentro más parejo de la jornada es el que protagonizan en el Signal Iduna Park el Borussia Dortmund y el Atlético Madrid. Ahí la ganancia es si le vas al empate, un desenlace bastante posible viendo el presente tanto de las 'abejas' como de los 'colchoneros'.

AQUÍ LAS CUOTAS DE BETSSON DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS DE HOY:

-PSV 3.70 vs Tottenham 2.04 Empate 3.75

-Borussia Dortmund 2.85 vs Atletico Madrid 2.95. Empate : 3.40

-Barcelona 1.49 vs Inter 7.00 Empate 4.80

-PSG 1.47 vs Napoli 6.75 Empate 5.15

EL DATO

La final de la Champions League 2018-2019 se disputará el 1 de junio del próximo año en el Wanda Metropolitano.