Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE fecha, hora y canal por la fecha 11 de la Bundesliga

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund se verán las caras este sábado 10 de noviembre por la fecha 11 de la Bundesliga alemana. Cuadro 'bávaro' de la mano de Robert Lewandowski, buscará aplacar al equipo de Paco Alcácer. Partido se jugará en el Signal-Iduna-Park bajo la transmisión EN VIVO ONLINE de Fox Sports 2 y también puedes seguir las incidencias desde Líbero.pe.

Bayern Múnich marcha tercero en la tabla de la Bundesliga con 20 puntos, a cuatro del líder Borussia Dortmund. Una victoria acercaría al cuadro de Niko Kovač que ha tenido un juego irregular en estas primeras 10 fechas de la liga alemana.

James Rodríguez se encargará de manejar la volante 'bávara', secundado por León Goretzka. Como único punta, estará el polaco, Robert Lewandowski.

Por su parte, Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga, buscará mantener la ventaja de puntos sumando en casa. Luego de su participación en la Champions League (cayó ante Atlético Madrid ), espera recuperar los ánimos ante un gran rival como el cuadro 'bávaro'.

Borussia Dortmund tendrá a Reus como el generador de fútbol. Mientras que la ofensiva estará conformada por dos jugadores. Pulisic y Paco Alcacer, este último es uno de sus goleadores con 7 "dianas".

ALINEACIONES POSIBLES BORUSSIA DORTMUND VS BAYERN MÚNICH

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi; Witsel, Reus, Delaney; Sancho, Alcacer, Pulisic.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Müller, Goretzka, Martinez, James, Gnabry; Lewandowski.

Hora: 12:30 p.m.

Escenario: Signal-Iduna-Park

TRANSMISIÓN DEL PARTIDO BORUSSIA DORTMUND VS BAYERN MÚNICH

Argentina FOX Sports 2 Cono Sur

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil FOX Sports 1 Brasil

Canadá Sportsnet World Now, Sportsnet Now, Sportsnet World

Chile FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia FOX Sports 2 Cono Sur

Costa Rica Fox Sports 2 Cono Norte

Ecuador FOX Sports 2 Cono Sur

Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go Deutschland, Sky Ticket

Honduras Fox Sports 2 Cono Norte

Italia Sky Sport Football, SKY Go Italia

México Fox Sports 2 Cono Norte

Panamá Fox Sports 2 Cono Norte

Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur

Perú FOX Sports 2 Cono Sur

España Vamos, Movistar+

Estados Unidos FOX Deportes, Fox Sports 2, FOX Soccer Match Pass

Uruguay FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela Fox Sports 2 Cono Norte