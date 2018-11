“Messi ganó más con la partida de Cristiano a Italia”

El Presidente de la Liga española volvió a elogiar a Lionel Messi durante la gala de Marca para entregar el Trofeo Pichichi y Zamora de LaLiga. Esta vez Javier Tebas aseguró que el argentino ganó más protagonismo del que ya tenía tras la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

“Al irse Cristiano Ronaldo a la Liga italiana todavía gana más realce (Messi)", señaló Tebas durante la ceremonia donde Marca entrega el Trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga 2017/18, que recogerá Messi y el Trofeo Zamora, al portero menos goleado que será para Jan Oblak (Atlético de Madrid).

En seguida, el ‘presi’, además, señaló que sigue en pie el ‘Trofeo Messi’ que busca entregar. "Nadie ha aportado lo que él y si termina su carrera profesional en España, o casi, no veo ninguno que haya aportado tanto al campeonato... Dependerá de Leo Messi, pero me encantaría que hubiera un premio de LaLiga con su nombre”.

Finalmente, Tebas también habló de la posible vuelta del brasileño al fútbol español. "Sí que me gustaría volver a ver a Neymar en España, me da igual en qué equipo. ¿En el Real Madrid? Ya digo, me es igual en qué equipo, eso es cosa de los clubes".

DATO:

El presidente de LaLiga confesó que Girona-Barça sigue en pie para disputarse en Miami a pesar de la negativa.