Diego Maradona en el ojo de la tormenta: le abren investigación en México

Diego Maradona, técnico de los Dorados de Sinaloa, afronta una investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol luego de que criticara con dureza la actuación de los árbitros en el Torneo Apertura 2018 Ascenso MX.



A través de una misiva, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol detalló que aceptó un pedido de investigación por parte de la Comisión de Árbitros contra Maradona.

"La Comisión Disciplinaria analizará las pruebas presentadas y determinará lo conducente", detallaron.



Es importante recordar que el domingo, Maradona había lapidado la actuación del árbitro Alan Martínez durante el duelo de su equipo frente a Atlético San Luis.

"Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Me voy a apenado, te entre el miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda. Ya lo dije: siguen sin encontrar el libro. Lo que hizo este árbitro no es de una buena persona", había arremetido el ex futbolista.



Es importante recordar que Dorados y San Luis igualaron 1-1 el último fin de semana. Con ello, el cuadro dirigido por Maradona puso fin a su racha de cinco triunfos consecutivos en el ascenso.