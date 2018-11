Erik Lamela sobre River Plate: "Las ganas de volver no faltan"

No olvida su primer amor. Erik Lamela será parte de la Selección Argentina de cara a los duelos amistosos que sostendrán ante México, sin embargo, el delantero del Tottenham no olvida al equipo que lo formó y que le dio la oportunidad de debutar en el país del tango.

Por ahora el jugador de 26 años volvió a ser convocado por Lionel Scaloni y tras ser consultado sobre River Plate, uno de los goleadores del cuadro inglés demostró el amor que siente por los colores del 'Millonario'.

"Siempre digo que si hay un buen proyecto, las ganas de volver no faltan. Todavía soy joven, el tiempo va pasando y cada vez se acerca más el tiempo para que vuelva ¿por qué no? Si hay un buen proyecto y el club me quiere...", declaró el exdelantero de la Roma de Italia.

Consultado sobre la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el 'Millo' y Boca Juniors, el bombadero mencionó que "Ese día jugamos nosotros (Tottenham) y después voy a tener tiempo para verlo. Estuve chequeando el horario porque no me lo quería perder. Lo veo bien, confiando en el equipo, ojalá que River pueda hacer un gran partido y sobre todo que pueda ser un lindo espectáculo y que no pase más allá de lo que significa un partido de fútbol".

La final está programada para el sábado 24 del presente mes en el Monumental de Nuñez, ese mismo día, el Tottenham tendrá un duro encuentro ante el Chelsea del italinao Maurizio Sarri por la Premier League.