Diego Armando Maradona sobre Codesal: "Fue un ladrón y por su culpa lloré mucho" [VIDEO]

Diego Armando Maradona - a lo largo de su carrera - sufrió muchas decepciones que lo hicieron tumbar, sin embargo, el estirpe ganador del ex Ceboliita permitió su reacción de manera inmediata. Pero Maradona es humano y hay situaciones que difícilmente olvidará y una de ellas es la final de la Copa del Mundo de Italia 1990.

Recordemos que el astro había liderado a Argentina a ganar el título mundial - paradójicamente - en tierras en mexicanas en el año 1986. Y eso que no venía en el mejor momento: había sido traspasado del poderoso FC Barcelona al modesto (en aquel entonces) Nápoli.

Para Italia 1990, Maradona llegaba de la mejor forma: establecido en el país de la bota y siendo una de las figuras de la liga local, el mediocampista creativo buscaba repetir el plato y el destino puso en la final al mismo rival que venció cuatro años antes: Alemania.

A comparación de 1986, la Argentina de 1990 llegaba diezmada con la lesión Óscar Ruggeri (quién tuvo que ser reemplazado al inicio del Segundo Tiempo), la suspensión de Claudio Caniggia (quién había acumulado su segunda amarilla en semifinales) y la lesión en el tobillo que arrastraba Maradona.

Aún así, Carlos Salvador Bilardo se las ingenió para detener el avance arrollador que habían mostrado en el torneo por parte de la dupla letal en ofensiva de Jürgen Klinsmann y Rudi Völler. El 'Narigón' - fiel a su estilo - decidió armar una férrea zaga defensiva esperando lograr alcanzar la tanda de penales: Sergio Goycochea (quién reemplazó al lesionado Nery Pumpido) había sido figura en ese tipo de definiciones ante Yugoslavia e Italia.

Maradona - instalado en México en donde dirige a Dorados de Sinaloa del Ascenso Mx - fue consultado sobre el árbitro - curiosamente mexicano - Edgardo Codesal, referee de la final de la Copa del Mundo de Italia 1990 entre Alemania y Argentina. Codesal es recordado por haber pintado un polémico penal de Sensini sobre Völler. En esta ocasión 'Goyco' no pudo ser figura y el gol de Andreas Brehme le dio el tercer título mundiales a los germanos.

Esta situación no ha sido olvidada por Maradona. "(Te acordás de Codesal) Mejor no acordarse, la verdad. No me importa (sobre su estado de salud). No lo he perdonado. Lloré mucho por Codesal. Ahora, tampoco me río por su salud porque a nadie le gusta estar enfermo, pero si le tocó por algo le habrá tocado", expresó en entrevista a Marca.

Diego Armando Maradona confesó - tiempo después - que el haber perdido la final en la Copa del Mundo Italia 1990 terminó de marcarlo y cambió el rumbo de su vida.