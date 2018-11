Hincha ofrece su entrada para el River vs Boca a cambio de un empleo

Todo el mundo quisiera ver el River Plate vs Boca Juniors el próximo sábado, en la que será la gran final de la Copa Libertadores 2018. Pese a que las entradas ya se han agotado, un aficionado dio la solución para obtener un boleto, aunque pide a cambio algo apreciado.



Se trata de Matías Álvarez, joven de 24 años que es socio de River Plate y que, pese a ello, expresó su deseo de conseguir un trabajo en lugar de ceder su ticket.

"Tengo una Sívori alta para la gran final, pero lo cierto es que tengo otras urgencias de que ocuparme. Por eso permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa", publicó en La Página Millonaria.



El estudiante de Derecho recibió cientos de respuestas e, inclusive, grandes ofertas de dinero a cambio. No obstante, rechazó lo último.



"Se me hace difícil meterme a trabajar en el ámbito de la carrera, y hace un par de meses me quedé sin laburo. No busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa, no es el caso, me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá", manifestó.



Pese a su disposición, Álvarez indicó que las medidas de seguridad que impuso River Plate en el tema de las entradas podría ser un inconveniente.

"Con el tema de que no se puede entrar con una entrada que no coincide con el DNI estoy complicado, así que estoy con incertidumbre porque sé que no voy a poder hacer esto, por más que no sea reventa", sentenció.



River Plate y Boca Juniors jugarán el sábado 24 el duelo de vuelta de la gran final de la Copa Libertadores 2018. En la ida igualaron 2-2.