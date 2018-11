Harold Mayne-Nicholls relató su anécdota con Marcelo Bielsa y sobre la posible continuidad Reinaldo Rueda

El nombre de Harold Mayne-Nicholls en Chile es sinónimo de devoción así como la de respeto y posiblemente alegría. ¿El motivo? El dirigente chileno fue el principal "culpable" de la llegada de Marcelo Bielsa al país de la Estrella Solitaria y quién terminó por revolucionar el fútbol sureño.

Antes de que termine su mandato, Mayne-Nicholls intentó prolongar la misma volviendo a postular al titularato de la ANFP, sin embargo, fue vencido por Sergio Jadue. Esta situación generó la salida del 'Loco' de la 'Roja', lo que generó - para la mayoría de chilenos - el inicio de la debacle.

"Lo trajimos para hacer un cambio estructural, algo que iba más allá del juego en sí. Queríamos mostrar que si las cosas se hacen de una buena manera, se podían lograr resultados. Su trabajo, con el paso del tiempo se transformó en dos Copa América, la clasificación a los Mundiales y la victoria en partidos que no eran comunes para Chile. Se avanzó en muchos sentidos", indicó Mayne-Nicholls, quién se animó a contar una anécdota que retrata por completo a Bielsa.

"Llegó a Chile en agosto, cuando más lluvia cae en Santiago. No llevaba más de una semana y hubo una torrencial. A la mañana siguiente amaneció despejado y me llamó muy temprano para que fuera a hablar con él al complejo Pinto Durán (donde se entrena la Roja). Me invitó a caminar por una de las canchas, que tenía una gran cantidad de agua. No hablamos de nada especial".

"De repente quedamos de frente mirando a la cordillera toda nevada y me interrumpió: '¿a usted le molestaría que yo viviera aquí?'. Me sorprendió. Le expliqué que allí iba a estar alejado de la zona céntrica, de los restaurantes, cines y teatros. Le iba a ser difícil. Entonces señaló la cordillera y dijo: 'si me perdiera esta belleza todos los días de mi vida, no me lo perdonaría'. Accedí y finalmente esa terminó siendo su casa".

Finalmente se refirió al futuro de Reinaldo Rueda, quién ha recibido durísimas críticas por el presente de la selección chilena. "Hay un tiempo invertido que no se puede perder. El (Rueda) ya vio a muchísimos jugadores, tiene una idea y ya conoce el sistema. Lamentablemente, salvo Manuel Pellegrini, no veo a ningún chileno que pueda asumir hoy en la selección. Entonces tendríamos que traer sí o sí a alguien de afuera, quien va a gastar el mismo tiempo y energía que ya gastó Reinaldo, a quien yo conozco hace muchos años".

"Creo que él tiene que seguir y ya no probando jugadores, porque se viene la Copa América, que tenemos que salir a defenderla, y se vienen las eliminatorias de inmediato. Además viene el Sudamericano sub 20 y deberían aparecer chicos nuevos. Entonces no está en ninguno de mis pensamientos este tema, que siga como está. El tiene un contrato vigente", detalló.