Denis Suárez dejaría Barcelona para aterrizar en Londres

El Arsenal ha puesto sus ojos en un crack del Barcelona con miras al próximo mercado invernal. Ese jugador al cual nos referimos es Denis Suárez, quien ha expresado su deseo de mostrarse más o de lo contrario tendrá que alistar sus maletas.

En Londres están atentos a su situación y pretenden hacerse con sus servicios por la suma de 60 "kilos". El centrocampista hispano, de 24 calendarios, se ilusiona con la posibilidad de cruzar el charco y llegar a un club histórico de la Premier League.

Tal y como desvela 'The Sun', en Arsenal sigue de cerca a Denis Suárez con el objetivo de reforzar su zona medular. En Barcelona no ven con malos ojos su posible venta, pues es un jugador que no figura en los planes de Ernesto Valverde.

Suárez apenas suma 90 minutos en el presente curso y todos de ellos fueron ante Cultural Leonesa por la Copa del Rey. Por tal motivo, el español podría cambiar de aires en busca de mayor oportunidades. Suárez encajaría a la perfección en el sitio de Aaron Ramsey.

EL DATO:

Denis Suárez disputó 36 partidos en su primera temporada con el Barcelona (2016-17).