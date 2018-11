Mauro Guevgeozián y su autogolazo en derrota de Gimnasia La Plata ante San Martín [VIDEO]

Pedro Troglio no pudo celebrar por la Superliga de Argentina. El extécnico de Universitario vio perder a su equipo, el Gimnasia La Plata, por desgracia de un autogol que marcó Mauro Guevgeozián. ¡Fue un fierrazo!

Todo ocurrió a los 58', cuando Mauro Guevgeozián trató de despejar un cabezazo de Francisco Grahl. El ex Alianza Lima en lugar de rechazar con izquierda lo hizo con la derecha, saliéndole un fierrazo imposible de atajar por su compañero, el portero Alexis Martín.

Antes, sobre los 45+1', Gelabert abrió la cuenta para San Martín de San Juan. Pero eso no fue todo lo que pasó en el partido. Mauro Guevgeozián había enterado tres minutos antes de su autogol. Tenía muchas ganas de reivindicarse pero no pudo. A los 65' se fue cambiado por una lesión. Ingresó Licht. O sea, el ex blanquiazul, solo jugó diez minutos.

Mauro Guevgeozián estuvo en Alianza Lima durante tres temporadas (2013, 2015) y anotó 29 goles con la camiseta íntima. Llegó en la era Wilmar Valencia hasta Guillermo Sanguinetti.

EL DATO

Mauro Guevgeozián jugó por la selección de Armenia por su doble nacionalidad. Nació en Uruguay.