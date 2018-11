Benzema asume el reto: "Sin Cristiano Ronaldo, me toca a mí y estoy preparado"

La marcha de Cristiano Ronaldo dejó un vacío difícil de llenar para el Real Madrid, y que no fue llenado sin ningún fichaje de renombre antes del cierre del mercado. Así, la responsabilidad goleadora en el club español quedó a cargo de tres jugadores: Gareth Bale, Karim Benzema y Marco Asensio.

Sin embargo, ninguno pudo destaparse durante la etapa de Julen Lopetegui, lo mismo que derivó al despido del entrenador español. Ahora bien, la llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid ha potenciado a Benzema al punto de ser el máxim goleadora del club en la presente temporada con 10 anotaciones.

A unos días de reiniciarse la Liga Santander tras el parón FIFA, Karim Benzema fue el invitado de lujo en 'La Tertulia Magazine' del RMTV en la que analizó su buen momento de forma y la responsabilidad de la que hoy está a cargo y que le entusiasma.

"Me siento muy bien en este club y en el equipo. En el campo siempre estoy feliz, y marcar goles y dar asistencias me pone contento también. Me encuentro muy bien y se nota en el campo. Estoy fuerte, motivado y con mucha ambición. Es un año muy importante para todos. Ahora mismo estamos bien, jugamos como equipo y tenemos esa suerte de meter más goles que antes".

Sobre la ausencia de Ronaldo y su cuota goleadora en el Real Madrid, Benzema acotó: "Antes teníamos a Cristiano y ahora no, así que me toca a mí y estoy preparado para eso. Ahora estoy más solo arriba y tengo que llegar yo a los centros".

Lejos de soltar una promesa goleadora a nivel de números, el delantero de 30 años valoró el trabajo que hoy debe hacer en el Real Madrid. "Intentaré marcar muchos goles. Cada partido quiero marcar, no me voy a poner una cifra en la cabeza. ¿35 goles? Me gusta esa cifra. Pero me gusta marcar y dar asistencias", sentenció.

EL DATO:

Los 8 goles de Karim Benzema en la presente temporada están repartidos de la siguiente forma: 5 en Liga, 1 en Copa, 3 en Champions y el último en la Supercopa de Europa.