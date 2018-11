Copa Libertadores: River Plate también sufrió ataque al bus en el último clásico de 'La Bombonera' [VIDEO]

Termina siendo increíble pero cierto, no bastó con lo que pasó ayer, sino que también queda remarcar y hasta comparar con lo que pasó hace dos semanas. Ahí parece que no pasó nada y todo estaba normal, las cámaras no aparecieron y solo se pudo filtrar cuando 'el trabajo sucio' estaba culminado.

Cuando el cuadro de River Plate había empatado 2-2 con Boca Juniors en 'La Bombonera', el partido terminó y los jugadores de Marcelo Gallardo se dirigían a su centro de concentración, pero mientras pasaban por la 'Avenida 9 de Julio', una lluvia de piedras los acogió inesperadamente.

Hinchas de Boca habían atacado el colectivo que trasladaba al plantel de regreso al Monumental, donde debían descansar para el día siguiente seguir trabajando en un regenerativo, el empate era un excelente negocio para 'El Muñeco' Gallardo.

Lo más curioso es que horas antes de este cotejo, los efectivos policiales habían protagonizado una insólita inspección en el vestuario del "Millonario" en la Bombonera. Pero a la hora de gestionar la salida del cuadro 'millonario' para casa, todo salió mal.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires fue claro al momento de justificar esta situación contada: "Esto se consensuó con la Conmebol y los equipos en las reuniones realizadas en la semana para evitar que se decoren los vestuarios y que ingresen cosas que no están permitidas".

Después del ataque se pudo evidenciar que la fuerza de la Policía argentina no fue suficiente y plan para dispersar a los violentos no sirvió de nada. Aunque no hubo heridos que lamentar, debido a que los impactos no tuvieron la puntería esperada y los vidrios apenas rozaron los objetos contundentes.

El regreso a casa para los de River fue muy cálido y sirvió de motivo para sonreír a pesar del pésimo momento que pasaron minutos antes. La gente no estaba enterada de lo que pasó exactamente, solo fueron a recibir a sus héroes que habían robado un valioso empate en terrenos de Boca Juniors.

EL DATO:

Boca Juniors después del ataque de los fanáticos millonarios, ha pedido la suspensión del partido y los puntos correspondientes.