Frenkie de Jong tiene los pies sobre la tierra: "Nunca seré como Johan Cruyff"

Algunos analistas, personalidades del fútbol y entrenadores ven similitudes entre Johan Cruyff y Frenkie de Jong por la forma que tiene de conducir el balón el centrocampista del Ajax de Ámsterdam (vertical). Ante ello, el joven jugador de 21 años salió al frente para aclarar que nunca podrá estar al mismo nivel

Frenkie de Jong, pretendido por el Barcelona, dejó en claro que Cruyff marcó un hito en el balompié mundial y solo podrá haber uno en la historia del fútbol. Dichas declaraciones las brindó en una extensa entrevista a 'De Telegraaf'.

"Trato de no hacer caso de las comparaciones y me concentro en lo que tengo que hacer. Por supuesto que es bueno que te comparen con él, pero estoy muy lejos del nivel de Cruyff y nunca lo seré, así que no me hago ilusiones al respecto", agregó Frenkie de Jong.

De otro lado, De Jong figura en la órbita del combinado blaugrana de cara al mercado invernal. En tienda catalán están dispuestos a desembolsar la suma de 50 "kilos" por el internacional holandés, quien registra 5 partidos con la 'Naranja Mecánica'.

EL DATO:

Frenkie de Jong tiene un valor de 40 millones de euros.