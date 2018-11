Lionel Messi: "Mi reto es seguir superándome y ganar más títulos, soy un creador"

El máximo ídolo de FC Barcelona se mandó con tremendas declaraciones a mitad de temporada, explicando su situación actual en el cuadro 'culé' y se vio con declaraciones muy importantes para los 'hinchas catalanes'. Basándose en el una ambición infinita para recobrar los éxitos que se vieron en las temporadas pasadas cuando Josep Guardiola era director técnico.

El perfil ganador de Lionel Messi se vio abierto para hoy y dejó una premisa importante en el futuro del 'conjunto blaugrana': “Mi gran reto es seguir creciendo y no quedarme con lo que ya hice, gané o logré. Quiero superarme día a día, conseguir más objetivos y ganar más títulos”, sostuvo mientras disfrutaba de un evento promocional de Unos Sports y Adidas.

El mejor jugador de todos los tiempos para Barcelona estuvo como invitado de honor y respondió a la pregunta correspondiente: ¿Cuál es tu perfil de jugador?, "Me considero muy competitivo, me gusta ganar a todo, no me gusta nada perder”, destacando además que su capacidad de marcar goles y crear juego en el campo son naturales.

Esto creó en los periodistas españoles la pregunta correspondiente: ¿Cómo qué jugador te consideras actualmente?, “Me veo más como un jugador controlar los partidos, de participar mucho con la pelota, de hacer jugar, más que como goleador”. Recordemos que Lionel Messi ha crecido en nivel desde joven, siendo en ese entonces un volante por fuera y hoy es casi un centro delantero.

EL DATO:

Lionel Messi debutó con FC Barcelona a los 17 años en el "Infantil B".