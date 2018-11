André Carrillo reveló por qué firmó por Al-Hilal y rechazó ofertas de clubes importantes de Europa

André Carrillo fue, junto a Luis Advíncula, uno de los nombres propios de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. El extremo derecho la rompió en la fase de grupos y su gran torneo le valió estar en la agenda de varios clubes importantes de Europa, sin embargo, acabó en el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Cuatro meses después de estampar su firma con el club árabe, André Carrillo por fin se animó a desvelar los motivos de su decisión que causó polémica en nuestro país.

"Cuando acaba el Mundial tenía la opción de pertenecer a Benfica, tenía 3 o 4 opciones más en Europa, pero no me convencían. A lo mejor iba a pelear el descenso o equipos grandes donde no iba a tener la continuidad", afirmó Carrillo al programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP.

"Opté por un equipo grande de Emiratos Árabe en donde conocía al entrendor. Mi intención era jugar todos los fines de semana", remató el futbolista de 27 años.

En esa misma línea, André Carrillo confirmó lo que ya muchos daban por hecho: que el factor económico fue importante a la hora de decidirse por el Al-Hilal.

"La parte económica fue un punto importante. Como todos los jugadores, piensan en eso. Es un contrato que en Europa no te lo dan y por eso fue parte importante en mi decisión".

EL DATO:

André Carrillo juega en el Al-Hilal a préstamo del Benfica por una temporada y con una opción de compra valorada en 15 millones de dólares.