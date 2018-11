Fluminense vs Atlético Paranaense EN VIVO: Partido por Copa Sudamericana

Fluminense y Atlético Paranaense se enfrentan este miércoles 28 de noviembre a las 6:45 p.m. (hora peruana) por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y llevado a las pantallas a través de la señal de Fox Sports 2, mientras que podrás seguir detalles en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El Fluminense tiene la obligación de ganar este encuentro si quiere llegar a la gran final del torneo continental, pero la situación no es nada fácil. El ‘Flu’ perdió por 2-0 en la ida, así que debe vencer por 3 goles de diferencia si quiere avanzar directamente, además de que con ese marcador, recibir un gol de visita no tendrá relevancia en la definición final de la llave.

Sin embargo, el presente futbolístico de Fluminense no es de los mejores, pues no sabe lo que es ganar desde hace 7 encuentros (incluyendo la ida ante Paranaense). El problema es más grave todavía, pues en ninguno de esos duelos logró anotar un gol, mostrando una gran deficiencia en la delantera. La última vez que celebraron fue en la victoria 1-0 sobre Nacional, en Uruguay por la etapa anterior, gracias a Luciano.

Por su parte, Atlético Paranaense parte como favorito en la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Tiago Nunes tomó vuelo desde aquella victoria ante su rival de turno, sumando 6 partidos invicto (4 victorias y 2 empates), resultados con los que escaló en el Brasileirao y aspira a meterse en la Copa Libertadores 2019, aunque siendo campeón en este torneo es un excelente camino.

Además, como muestra de la gran performance de Atlético Paranaense en los recientes partidos, en lo últimos 4 partidos en condición de visitante logró anotar al menos un gol y solo en una ocasión recibió dos en contra, por lo que, de mantener esa tendencia, el pase a la final estaría asegurado. No obstante, en el fútbol nada es seguro y no se confían en el duelo de mañana.

