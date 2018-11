Lionel Messi le quita récord histórico a Cristiano Ronaldo en Champions League [VIDEO]

Lionel Messi no esperó mucho y empezó a hacer de lado al futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, debido a que 'La Pulga' se mandó con un tremendo golazo ayer ante el PSV por Liga de Campeones UEFA. Este tanto muy aparte de ser una obra de arte espectacular, sirvió para engrandecer su figura como crack mundial.

Entonces, con el gol de Lionel Messi ante el PSV, Cristiano Ronaldo es superado en goles anotados en un mismo club por UEFA Champions League. 'El Rosarino' cuenta con 106 ahora mismo y 'Ronaldísimo' con sus 105 en Real Madrid, significativo porque 'Ronaldísimo' solo podría hacer más grande su número si pega la vuelta a 'La Casa Blanca', lo cual parece imposible.

Aunque no todo está mal en Cristiano Ronaldo, porque el nacido en Madeira sigue siendo el máximo goleador en Champions League. Pues mantiene su estatus en goleo con 121 goles totalmente. Queda largo margen a Lionel Messi para alcanzar ese número de tantos a 'ex merengue', porque hay más de diez goles en diferencia.

Mientras que esta temporada los goleadores de UEFA Champions League no dejan tregua, donde aparecen nombres importantes como Robert Lewandowski del Bayern Múnich, Edin Dzeko del AS Roma que no jugó ante el Real Madrid, Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, Andrej Kramaric del mismísimo Hoffenheim y hasta Harry Kane con Tottenham.

EL DATO:

Lionel Messi con la partida de Andrés Iniesta al fútbol japonés, se ganó la primera capitanía en Barcelona.