Familias de víctimas de tragedia del Chapecoense esperan justicia tras 2 años

Brasil recordó el segundo aniversario de la tragedia aérea en la que murieron 71 personas, entre futbolistas, preparadores y directivos del Chapecoense, equipo de fútbol del sur brasileño, de la que las responsabilidades siguen sin depurar y las familias sin recibir sus indemnizaciones.

Dos años después de que el avión de la aerolínea boliviana LaMia, en el que viajaba el Chapecoense se estrellara cerca de la ciudad colombiana de Medellín, tras quedarse sin combustible, las familias siguen esperando justicia y las respectivas indemnizaciones, intentando asumir una estrategia conjunta para exigir que las responsabilidades del accidente se aclaren.

En medio de estos enfrentamientos, un primer grupo de familiares de víctimas firmó este miércoles unos documentos para acceder a los recursos del fondo de asistencia humanitaria de la aseguradora contratada por LaMia, de acuerdo con un comunicado emitido por la empresa.

"Grupos de familias de los pasajeros sobrevivientes y fallecidos se han acogido y continúan haciéndolo a este Fondo Humanitario que funciona en Brasil", expresó la nota de la aseguradora, que espera que otras familias damnificadas por ese trágico hecho se adhieran y firmen la documentación para "ser beneficiarias del fondo".

En el comunicado no se especifica la cantidad de personas que firmaron ni el monto de dinero que les corresponde, si bien indica que, al aceptar el pago, los familiares pierden el derecho de poder procesar a los eventuales responsables en el futuro. El año pasado el Chapecoense demandó indemnizaciones por la tragedia y la aseguradora alegó ante la Justicia que la póliza no estaba en vigor por impago y que no cubría vuelos a Colombia.

EL DATO

Mara Paiva, vicepresidenta de AFAV-C y viuda del periodista Mário Sérgio, fallecido en el accidente, reconoció hoy a medios locales que la aseguradora ya ofreció 225.000 dólares por familia, una cantidad que en ese momento rechazaron.