Jakson Follmann y su emotivo mensaje al recordar los dos años de la tragedia de Chapecoense [VIDEO]

Han pasado dos años del triste suceso que conmocionó a todo un continente, aquel 2016 terminó siendo inolvidable para todos en el fútbol sudamericano debido a que ese 28 de noviembre se tiñó de tristeza un capítulo en la historia del deporte rey. Ese accidente dejó a 3 sobrevivientes que en este entonces pertenecían al plantel de Chapecoense.

En total fueron 6 personas que salvaron sus vidas después del impacto contra tierra del avión que transportaba a todo el equipo profesional: Ximena Suarez, Erwin Tumori, Rafael Henzel, Alan Ruschel, Jakson Follmann y Hélio Neto. De este grupo solo 3 eran parte de a plantilla: Ruschel, Follmann y Neto. Los mencionados volvieron a la institución tiempo después, pero solo el defensor Alan Ruschel está jugando en primera división.

Una de las historias más conmovedoras es la de Jakson Follmann, quien debió recibir un tratamiento especial que significó la amputación de su pierna. Eso deparó a su retiro inmediato y entabló automáticamente el plantel periodístico de un cadena internacional deportiva. Más allá de lo que vivió, aún tiene claro que los recuerdos se mantienen frescos, por eso dejó su corazón en un mensaje lleno de sentimientos en su cuenta pública de Instagram:

CARTA DE JAKSON FOLLMANN - DOS AÑOS DESPUÉS DE LA TRAGEDIA DE CHAPECOENSE:

"Hace dos años renacen, en medio del sufrimiento, tristeza, angustia y dolor. Pero, amparado por una red de apoyo que amenizó y aún ameniza las marcas de mi renacimiento. Cada año que pasa, creo que va a ser diferente, que el dolor emocional y mental disminuirá, pero al contrario ella permanece. Hoy entiendo que ella no pasará, pues eso es parte que me constituye también, es mi historia. Es todavía difícil de creer, pues la nostalgia del pasado permanece cada día que pongo mis pies en el Arena Conda.

No es querer vivir de ese pasado, o renegar el presente, por el contrario, la nostalgia me hace dar aún más valor a mis amigos, hijos, esposos, padres de familia que perdimos el día 29/11/2016. La nostalgia me hace dar aún más valor para la historia de Chapecoense que nuestros eternos y grandes guerreros construyeron.

En medio de los restos me estoy rehaciendo, reconstruyendo, aprendiendo y reaprendiendo a vivir. Aprendí a permitirme y vivir en paz, con el corazón leve, en la certeza de que Dios está cuidando de todo y de todos. Si hoy tengo una sonrisa estampada en la cara, es una forma de valorización a todas las personas que me apoyan, transmiten cariño, en especial a mi familia que es mi cimiento para todos los días.

Esta foto tiene un significado especial, pues fue en ese lugar donde estoy sentado que fui rescatado esa noche. (Foto 2017)

Gratitud por todo el aprendizaje, la gratitud por tener una visión diferente del mundo en el que estuve. Agradecimiento por la maravillosa gente que me rodea, gratitud por la vida".

EL DATO:

Jakson Follmann ejercía de portero previo al accidente del cuadro 'Associação Chapecoense de Futebol'. Hoy es comentarista deportivo de Fox Sports Brasil.