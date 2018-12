Gianni Infantino tras conocer el comunicado de River Plate: "El fútbol no puede parar" [VIDEO]

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, venía realizando una conferencia de prensa en el G20 que viene desarrollándose en Argentina, país que debió de ser la sede de la final de vuelta por la Copa Libertadores entre River Plate vs Boca Juniors.

El titular del máximo ente del fútbol indicaba que la única manera de seguir adelante (por la final de la Copa Libertadores) era jugar el encuentro en España. "Lo que ocurrió tiene que ser condenado y todos tenemos que aprender lecciones de estas acciones y asegurarnos que esto genera un antes y un después y que no vuelva a ocurrir nunca mas", refirió.

"La Conmebol es la que toma las decisiones. Todas las partes lo acordaron. La FIFA aprobó la decisión de la Conmebol y jugar el partido en España no es el único partido en el mundo que no se puede celebrar. Tenemos en el fútbol un problema de violencia que tenemos que erradicar", agregó.

Sin embargo, fue sorprendido ante una interrogante por parte de uno de los medios de prensa que acudió a dicho evento y lo puso al tanto del comunicado emitido por River Plate esta mañana. "No lo sabía. Bueno, la CONMEBOL va a tener que tomar una decisión. Mi convicción es que siempre se tiene que jugar, el fútbol no se puede parar, la pelota no se puede parar. Tenemos todos que ver cómo creamos las condiciones para que se desarrolle el juego", agregó. ¿Y ahora?