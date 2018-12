Ada Hegerberg, ganadora del Balón de Oro, y su reacción cuando le pidieron hacer twerking en plena ceremonia [VIDEO]

La ceremonia del Balón de Oro este año tuvo algunos ingredientes diferentes a otras ocasiones. Uno de ellos fue invitar a los ganadores de la premiación a que realicen un baile a modo de distender los ánimos. Cuando fue el turno de Ada Hegerberg, ganadora al premio de mejor jugadora del planeta, el DJ francés Martin Solveig le propuso unirse a la fiesta de una manera desatinada.

"Sabes hacer twerking", le preguntó el DJ a la delantera del Olympique de Lyon, quien puso una sonrisa incómoda y respondió con un rotundo "no".

Inmediatamente, en las redes sociales empezaron las críticas y el debate sobre si el pedido del DJ había sido ofensivo y sexista. Tras la ceremonia, el propio Solveig le pidió disculpas a Hegerberg por el incidente pero ella indicó que no lo tomó de esa manera.

"Creo que su actitud no fue sexista, lamento que mucha gente crea eso, pero a mí no se me cruzó por la mente. Hay muchos otros problemas más graves si hablamos de comportamiento sexistas", puntualizó la atacante.

EL DATO

Es la primera vez que la revista France Football otorga este galardón en la categoría femenina.